Arsenal’le yollarını ayırmaya hazırlanan Sokratis Papastathopoulos ile yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor. Tecrübeli oyuncunun İngiliz ekibiyle sözleşmesini fesh etmesi bekleniyor. Bu transferde Dimitris Pelkas da vatandaşını ikna etme açısından Fenerbahçe’ye yardımcı oluyor. Sarı-Lacivertliler’in radarındaki diğer isim ise Denis Vavro. Kanarya, Lazio’nun Slovak yıldızını 6 aylığına kiralamak istiyor. Vavro, düzenli oynamak istediği için Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı. İtalyan ekibiyle yapılan görüşmeler ise devam ediyor.



