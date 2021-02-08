Fenerbahçe'de hedef adam Mert Hakan
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Mert Hakan Yandaş'ın Hatayspor maçından sonra derbi performansı da eleştiri oklarının hedefi olmasına neden oldu. İlk 11'de maça başlayan ve 63 dakika sahada kalan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sadece 14 pas vermesi dikkatlerden kaçmadı. Mert Hakan yerine oyuna giren Mesut Özil ise 27 dakikada 21 pas verdi
Mert Hakan Yandaş, Hatay maçından sonra derbi performansıyla da eleştiri oklarının hedefi oldu. 63 dakika sahada kalan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 29 kez topla buluştu, şut çekmedi ve sadece 14 pas verdi. Mert Hakan, girdiği 11 ikili mücadelenin 3’ünü kazanabildi. Onun yerine oyuna giren Mesut Özil ise 27 dakikada 33 defa topla buluştu, 21 pas verdi, 5 orta denemesinde bulundu. Mesut’un frikikten çektiği şut Muslera’da kaldı.