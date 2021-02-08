Mert Hakan Yandaş, Hatay maçından sonra derbi performansıyla da eleştiri oklarının hedefi oldu. 63 dakika sahada kalan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 29 kez topla buluştu, şut çekmedi ve sadece 14 pas verdi. Mert Hakan, girdiği 11 ikili mücadelenin 3’ünü kazanabildi. Onun yerine oyuna giren Mesut Özil ise 27 dakikada 33 defa topla buluştu, 21 pas verdi, 5 orta denemesinde bulundu. Mesut’un frikikten çektiği şut Muslera’da kaldı.