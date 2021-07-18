Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Saat 09.30’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe hazırlıklarını 19 Temmuz Pazartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.











