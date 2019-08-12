Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe’de yeni transfer Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular, çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbol takımı, Demir Grup Sivasspor maçının ardından 2 gün izin kullanırken, kadroya yeni katılan Zanka ve tedavi süreçleri devam futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde çalışmalarına kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde devam etti.

Süper Lig’in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına yarın devam edecek.