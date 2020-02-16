Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde dün akşam Ankaragücü’ne konuk olan Fenerbahçe, rakibine 2-1’lik skorla kaybetti. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sebebiyle Başkent’e mutlak galibiyet parolasıyla giden Kanarya, istediğini yine alamadı ve son 3 karşılaşmada tam 8 puan bırakarak şampiyonluk yarışında geriye düştü. Ankaragücü karşısında aldığı sonucun ardından ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta da puan kaybı yaşayan Ersun Yanal’ın öğrencileri, taraftarlarını üzdü. 22. haftayı puansız kapatan Sarı-Lacivertliler, 38 puanda kaldı ve maç fazlasıyla lider konumda bulunan Başakşehir’in 5 puan gerisine düştü.

Diğer 2 isimde sorun yok

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında yaşadığı puan kaybına ek olarak gelecek hafta Galatasaray’la Kadıköy’de oynayacağı derbi öncesinde önemli bir oyuncusunu da kaybetti! Ankaragücü mücadelesine ceza sınırında çıkan; Luiz Gustavo, oyunun 85. dakikasında hakem Mete Kalkavan’dan kart görüp dev maç öncesinde cezalı duruma düştü. Öte yandan Gustavo gibi sınırda bulunan Altay Bayındır ve Vedat Muriç ise karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.