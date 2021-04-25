Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Maçın ilk yarısı 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 21. dakikada Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'in pasının kısa düşmesi sonrasında Kasımpaşa'nın golü geldi. Bu gol sonrasında Harun Tekin'in yaptığı hatadan ötürü moralsiz olduğu görüldü. Ancak teknik sorumlu Emre Belözoğlu, maçın geriye kalan dakikalarında sürekli Harun'la konuştu. Genç teknik adam, Harun'a dönerek "Sıkıntı yok, oyna aslanım, devam" diyerek tecrübeli kaleciye moral verdi.

Daha sonra Szalai ve Valencia'nın gollerinin de gelmesiyle birlikte Harun Tekin, kendisini toparladı. Harun, Valencia'nın golü sonrasında takım arkadaşlarının yanına giderek sevinci birlikte yaşadılar.

Harun Tekin, sarı lacivertlerin as kalecisi Altay Bayındır'ın el bileğinde kırık olmasından ötürü kaleyi Başakşehir maçında devralmıştı.