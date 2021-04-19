Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11’de çıktı. Sarı-Lacivertliler’in genç kalecisi Altay Bayındır’ın elinden sakatlığı sebebiyle ameliyat olup sezonu kapatması sonrasında dün akşam Başakşehir karşısında ilk 11’de görevlendirilen Harun, bu sezon daha önce 2 Türkiye Kupası maçında forma giymişti. 25 Temmuz 2020’de Kadıköy’deki Rizespor maçından 267 gün sonra Süper Lig’deki ilk karşılaşmasında görev yapan Harun, karşılaşmanın 18. dakikasında ev sahibi ekibin tecrübeli oyuncusu Ömer Ali Şahiner’in klas şutu sonrası kalesine gelen topun filelerle buluşmasına engel olamadı.

Hatasını telafi etti

Harun, golün ardından performansıyla dikkat çekerken karşılaşmanın 87. dakikasında soldan ceza alanına giren Gulbrandsen’i düşürdü. Bu pozisyon sonrasında hakem, beyaz noktayı gösterdi. 31 yaşındaki eldiven, Edin Visca’nın vuruşunu kurtararak hem hatasını telafi etti hem de takımının puan kaybını önledi.