Fenerbahçe'de Harun Tekin yol ayrımında!
Geldiği sezon Volkan Demirel’i yedek bırakıp birçok maçta forma giyen kaleci Harun Tekin, bu sezon ise Altay Bayındır’ın gölgesinde kaldı. 6 kupa, 1 de Süper Lig maçında forma giyebilen tecrübeli file bekçisi, şimdi ise yol ayrımında....
Altay’ın sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe’nin oynadığı son lig maçı olan Konyaspor karşısında kaleye geçen Harun Tekin’in, yeni sezonda direkt oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Kanarya ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun menacerinin, gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında yer alıyor.