Fenerbahçe’de genç kaleci Altay Bayındır’ın antrenmanda el bileğinde kırık oluşması sonucu ameliyat edilmesinden dolayı, Emre Belözoğlu eldivenleri Harun Tekin’e emanet etti. 31 yaşındaki kaleci 68 gün sonra Fenerbahçe formasıyla resmi bir maça çıktı.

Tekin, son olarak 9 Nisan’da Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında yine Medipol Başakşehir’e karşı forma giymişti.



