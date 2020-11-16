Fenerbahçe için her şey güzel giderken 62. dakikada moralleri altüst eden bir sakatlık yaşandı. Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında kaleyi koruyan Harun Tekin, 9. dakikada hatalı pası sonrası kalesinde golü gördü. Tecrübeli file bekçisi, daha sonra toparlandı ve önemli kurtarışlara imza attı. Ancak 62. dakikada kalesini gole kapatmak isterken rakibiyle sert bir şekilde çarpışan Harun, acı içinde yerde kaldı. Sağlık ekibi, ilk müdahale sonrası kenara değişiklik işareti yaptı.

Koruyucu maske takacak

31 yaşındaki kalecinin tetkiklerinde elmacık kemiğinde kırık tespit edildi. Harun Tekin, yaşadığı bu sakatlık nedeniyle operasyon geçirecek ve sahalara dönmesi 1 ayı bulacak. Başarılı file bekçisinin bir süre koruyucu maske takacağı da öğrenildi.



