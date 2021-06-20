Fenerbahçe 'de taraftarlar yeni teknik direktörün ismini büyük bir merak ve heyecanla beklerken Sarı-Lacivertli yönetim tranfser için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Gelen son bilgilere göre Roma'nın Boşnak golcüsü Edin Dzeko, yıllığı 2.5 milyon Euro garanti para ve bonuslar karşılığında 2 yıllık sözleşmeye sıcak baktı. İmza parası da söz konusu.

ROMA BONSERVİSİNİ BEDAVA VERECEK

Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için İtalyan kulübüne bonservis ücreti verilmemesi planlanıyor. Dzeko için hafta içinde net bir açıklama bekleniyor. (Takvim)



