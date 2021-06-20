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Fenerbahçe'de hareketli saatler! Dzeko ile imzalar an meselesi

Fenerbahçe’de hoca işi henüz çözüme kavuşmasa da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe, Dzkeo'ya teklifini yaptı. Dzeko 2.5 milyon euro maaş ve bonusa sıcak baktı.

20 Haziran 2021, Pazar 10:33 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de hareketli saatler! Dzeko ile imzalar an meselesi

Fenerbahçe 'de taraftarlar yeni teknik direktörün ismini büyük bir merak ve heyecanla beklerken Sarı-Lacivertli yönetim tranfser için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Gelen son bilgilere göre Roma'nın Boşnak golcüsü Edin Dzeko, yıllığı 2.5 milyon Euro garanti para ve bonuslar karşılığında 2 yıllık sözleşmeye sıcak baktı. İmza parası da söz konusu.

ROMA BONSERVİSİNİ BEDAVA VERECEK

Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için İtalyan kulübüne bonservis ücreti verilmemesi planlanıyor. Dzeko için hafta içinde net bir açıklama bekleniyor. (Takvim)

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