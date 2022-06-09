Orta sahaya takviye isteyen Jorge Jesus, Luis Gustavo’yu kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe ’den 3 milyon 750 bin Euro kazanan Sambacı’nın ayrılması, maaş bütçesinde büyük bir yer açılmasını sağlayacak. Botafogo ve Corinthians, tecrübeli orta saha oyuncusunu kadroya katmak istiyor.

Yönetim, Gustavo’ya teklif gelmesini bekliyor. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Eğer teklif gelmezse, maaşının bir bölümü karşılığında Sambacı’nın kontratı feshedilebilir.