Gustavo Henrique daha transferi gündeme geldiğinde istenmeyen adam ilan edildi. Flamengo’dan bonservisiyle alınacakken, son anda anlaşma kiralık transfere döndü. Henüz sahaya çıkmadan gözlerin üzerine çevrilmesi, Sambacı için işleri daha da zorlaştırdı. İlk maçı olan Ümraniyespor karşılaşması ise Gustavo için çok kötü geçti. 3-3 biten mücadelenin son anlarında Fenerbahçe taraftarı, 29 yaşındaki stoperi protesto etti. Brezilyalı savunma oyuncusu tüm olumsuzluklara rağmen pes etmedi. Ardından bulduğu şansları çok iyi kullanarak kendisine güvenen Jorge Jesus’u pişman etmedi. Gustavo Henrique, özellikle son 4 resmi maçtaki performansıyla taraftarın kalbini kazanmayı da bildi.

Yüzde 80’lik başarı

Sambacı; Kayserispor, Dinamo Kiev, Rennes ve Alanyaspor maçlarına ilk 11’de başladı. Başarılı oyuncu bu maçlarda girdiği 40 ikili mücadelenin 32’sini , 20 hava topu mücadelesinin 16’sını kazandı. İki alanda da yüzde 80’lik bir başarı ortalaması yakaladı. Gustavo Henrique ayrıca Dinamo Kiev karşısında 1 gol atıp, 1 asist yaparken, Alanyaspor mücadelesinde de ağları sarstı. Böylece hücum anlamında da takımına önemli bir katkı sağladı