Fenerbahçe’nin Alanyaspor yenilgisi kadar maçın ardından ortaya çıkan ‘kural hatası’ iddiaları da gündemi meşgul etmişti. Sarı-Lacivertliler’in itiraz edeceği konuşulurken, dün en yetkili ağız, başkan Ali Koç, konuya açıklık getirdi.

İtiraz edileceğini tekrarlayan Fener’in patronu, “Bize göre kural hatası var! Bir tanesi yoruma hiç açık değil. Bir tanesi olabilir. Şunu görüyoruz ki, yeni kurallar yeni düzenlemeler yorumcular tarafında da tan anlaşılmamış, idrak edilmemiş” dedi.

‘Sorumsuzluk olurdu’

“Başvuru yapmamak sorumsuzluk olurdu” mesajını da gönderen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Zaman ne gösterir bakacağız. İki tane üst üste hata olması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum. Zaten maç oldu bitti. Herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan kurallar net şeklinde incelenirse, en sağlıklı kararın verileceğini düşünüyorum” yorumlarını yaptı.

Görüntüler alındı

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’na yapacağı itiraz başvurusu için yayıncı kuruluşun farklı açılardan görüntü kayıtlarına da ihtiyaç duymuştu. Bunun için yayıncı ile temasa geçildiği ve gerekli görüntülerin temin edildiği, ardından da üzerinde gerekli çalışmaların yapılarak raporlandırıldığı vurgulandı. TFF’nin konuyla ilgili itirazı en kısa zamanda karara bağlaması bekleniyor.

MHK Başkanı Zekeriya Alp yanıt verdi: Kural hatası yok

Kural hatasına dair gelişmeler, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp’in yorumlarıyla daha da farklı bir boyut kazandı. FANATİK’in hakem yorumcusu Deniz Çoban’a konuşan hakemlerin patronu, Alanya-Fenerbahçe maçında görev yapan Halis Özkahya’yı savundu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarının tam tersi ifadeler kullandı.

‘Oturduk, değerlendirdik’

Açıklama yapmasının garip bir durum olmadığını belirten Zekeriye Alp, “Ben başkanım. Bir konuda fikrimi söylememde ne sakınca var! Ayrıca ben konuştuğumda kural hatası olayı henüz bu kadar alevlenmemiş, ilgili kulüp de açıklama yapmamıştı. Arkadaşlarımızla birlikte Alanya-Fenerbahçe maçından sonra oturduk tartıştık ve kural hatası olmadığına karar verdik. Bizim değerlendirmemiz böyle oldu. Hatta başarılı bir yönetim gösterdiğini düşünüyoruz ve sözlerimin de arkasındayım” dedi.

MİNİ YORUM (DENİZ ÇOBAN)

Tekrar uygun olmaz!

Dün yayıncı kuruluşta Murat Caner ve Mehmet Demirkol’un katıldığı beinManşet programında, Alanyaspor’un ilk golünden önceki tartışmalı taç atışıyla ilgili görüntülerin farklı açıları kamuoyu ile paylaşıldı. Bu görüntülerde, top taca çıktıktan sonra Alanyasporlu oyuncu tacı atmak üzere topu eline aldığında Halis Özkahya’nın düdük sesi duyuluyor ve belirgin bir beden diliyle taç atışının yerinden yapılması konusunda Alanyasporlu oyuncuyu uyarıyor. Alanyasporlu oyuncu düdükten çok daha sonra tacı kullanıyor. Bu şartlarda hakem oyuncuyu top oyuna girmeden uyarmış oluyor ve yaptığı uygulamada Oyun Kuralları açısından bir sorun görünmüyor. Bu pozisyonda kural hatasından söz edemeyiz. Bu pozisyondan dolayı evrensel kurallara göre maç tekrarı uygun olmaz!