Fenerbahçe'de Guduric, Karşıyaka maçında oyuna devam edemedi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin Pınar Karşıyaka'yı 80-72 mağlup ettiği maçta, 3. çeyreğin bitimine 5 dakika kala Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Marko Guduric sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

05 Aralık 2018, Çarşamba 02:08
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Fenerbahçe'de Guduric, Karşıyaka maçında oyuna devam edemedi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin Pınar Karşıyaka'yı 80-72 mağlup ettiği maçta, 3. çeyreğin bitimine 5 dakika kala Fenerbahçe’nin Sırp basketbolcusu Marko Guduric, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

İkinci yarıda bir pozisyonda turnikeye girerken yere düşen Guduric, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sekerek oyunu terk etti.

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