Fenerbahçe'de Guduric, Karşıyaka maçında oyuna devam edemedi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin Pınar Karşıyaka'yı 80-72 mağlup ettiği maçta, 3. çeyreğin bitimine 5 dakika kala Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Marko Guduric sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin Pınar Karşıyaka'yı 80-72 mağlup ettiği maçta, 3. çeyreğin bitimine 5 dakika kala Fenerbahçe’nin Sırp basketbolcusu Marko Guduric, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
İkinci yarıda bir pozisyonda turnikeye girerken yere düşen Guduric, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sekerek oyunu terk etti.