Son olarak Ağustos 2014’te TFF Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe , o tarihten beri adeta durdu. Hem Başkan Ali Koç hem teknik direktör İsmail Kartal hem de tüm camia için bu kupanın anlamı büyük önem taşıyacak. İşte Fenerbahçe için adeta bir kupadan fazlası haline gelen Türkiye Kupası:

- Kulüp tam 8 senedir kupa kazanamadı. Ligde son olarak 2014’te şampiyon olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda da son olarak 2013’te zafer elde etti. Son resmi kupa da 2014’te TFF Süper Kupası.

- Ligde şu anda ilk 4 dışında kalma tehlikesi olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası şampiyonluğuyla Avrupa biletini direkt alma şansı bulabilir.

- Uzun zamandır başarıya hasret kalan camiaya moral depolama şansı doğacak, taraftarlara kupa hediye edilecek.

- 2018’de göreve gelen Başkan Ali Koç hiç kupa kazanamadı. Başkan Koç’un ilk kupayı kazanma şansı olabilir.

- Fenerbahçe’nin son kupasını kazandıran İsmail Kartal, 2. dönemine kupayla dönme şansına erişebilecek.

- Ezeli rakipler son yıllarda hem lig hem de kupada başarılar elde etti. Beşiktaş lig ve kupa, Galatasaray lig ve kupa, Trabzonspor kupada başarılı oldu. Ayrıca Trabzonspor bu sezon şampiyonluk yolunda avantaj sağladı. Rakiplere karşı psikolojik sıkıntıyı sonlandırma şansı doğacak.

En son 2014’te

Sarı-lacivertliler en son 25 Ağustos 2014 tarihinde TFF Süper Kupa’da başarı kazandı. Manisa’da oynanan maçta Galatasaray’ı penaltılarla deviren Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü.

Umut veren gençler

Antalya kampında önemli isimler eksik olsa da kafileye dahil edilen genç yıldızlar yüzleri güldürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın daveti ile Antalya Kampı’na dahil edilen Futbol Altyapı Akademi oyuncuları hem takıma moral verdi hem de gelecek adına umut aşıladı.

İşte kampa katılan genç yıldızlar:

Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Ali Arda Bulut, Arda Okan Kurtulan ve Melih Bostan. Altyapıdan gelen 11 futbolcunun yaş ortalamasının da 17.8 olması gözlerden kaçmadı.

İlk 11’siz kamp

Antalya’daki çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de büyük bir şanssızlık yaşandı. Milli takımlara giden oyuncuların yanında koronavirüs ve sakatlık sıkıntıları nedeniyle takımın iskeleti kampa katılamadı.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın büyük önem verdiği Antalya kampında büyük bir şanssızlık yaşandı. Milli takımlarında olan Diego Rossi, Valencia, Kim Min Jae ve Tisserand kampta yer alamadı.Sakatlık ve sağlık sorunları sebebiyle Mesut Özil, Altay Bayındır, Mert Hakan, Arda Güler, Szalai, İrfan Can gibi ilk 11’in önemli isimleri de Antalya kampına katılamadı.

Teknik heyeti üzdü

Bu durum özellikle teknik heyeti çok üzdü. Zira ligde kalan maçlar, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası öncesinde taktik çalışmalarına önem veren İsmail Kartal kamp süresince en önemli isimlerinden yararlanamayacak. Bu kampı taktik konular dışında takım olma ve birliktelik açısından da bir fırsat olarak gören Kartal, bu açıdan da şanssızlık yaşamış oldu. Şu anda esas olarak beklenti 5 Şubat’ta Kadıköy’de oynanacak Başakşehir maçına en az eksikle girmek olacak.

Kaynak: Milliyet