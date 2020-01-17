Fenerbahçe için kritik gün geldi çattı. Sarı-Lacivertliler daha önce harcama limiti için Tahkim Kurulu’na itirazda bulunmuş ancak bu geri çevrilmişti. Bugün ise Sicil Kurulu, Fenerbahçe’nin borç yapılandırma anlaşmasını görüşecek. Sarı- Lacivertliler, diğer kulüplerin aksine Bankalar Birliği ile anlaşamadı. Ali Koç ve yönetimi, iki özel bankayla borç yapılandırma anlaşması imzaladı. Bu anlaşma sonrası harcama limitlerinin revize edilmesi için Sicil Kurulu’na başvuruda bulundu. Kurul bugünkü toplantısında başvuruyu inceleyecek ve bir karara varacak.

Açık 82 milyon TL

Fenerbahçe’nin şu anda harcama limiti konusunda 82 milyon TL açığı bulunuyor. Sicil Kurulu’nun borç yapılandırma anlaşmasını kabul etmesi halinde Sarı-Lacivertliler 40 milyon TL’ye yakın artıya geçecek. Ali Koç, yaptığı son açıklamada Sicil Kurulu’ndan olumlu bir haber gelmesini beklediğini söylemişti.