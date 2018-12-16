Ersun Yanal'ı göreve getirdikten sonra tamamen ara transfer dönemine yoğunlaşan Fenerbahçe'de isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı... Sarı-Lacivertliler, kariyerini Çin'de sürdüren Brezilyalı ünlü orta alan oyuncusu Ramires'e kanca attı. Resmi görüşmelerin kısa süre içinde resmen başlaması bekleniyor.

31 yaşındaki Ramires 2016 yılında Chelsea'den transfer olduğu Jiangsu takımında kadro dışı bırakıldı. Sambacı'nın son maçını yaklaşık 1 yıl önce oynaması kafa karıştırsa da yönetim bu transferi istiyor.

Orta sahada hem defansif hem de ofansig roller üstlenebilen Ramires, Ersun Yanal'ın sisteminde kilit isim olabilecek bir yıldız... Fenerbahçe yönetimi bu nedenle transfer için oldukça ısrarcı davranacak.

Brezilyalı yıldızın da kesin olarak Çin'den ayrılma kararı alması transferi kolaylaştıracak... Ancak Ramires'e özellikle İspanya ve İtalya'dan talipler olması da Fenerbahçe yönetimini tedirgin ediyor.

Kaynak: Takvim