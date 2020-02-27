Fenerbahçe'de gözler PFDK’da

3-1’lik Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe Kulübü ile Ersun Yanal, Volkan Kazak, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar... PFDK’ya sevk edilmişti. Kurul, bugünkü toplantısında Sarı-Lacivertliler ile ilgili kararını verecek.

27 Şubat 2020, Perşembe 06:57 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gözler PFDK’da

Ersun Yanal, Volkan Kazak, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar... 3-1’lik Galatasaray derbisinin ardından bu isimlerin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü de PFDK’ya sevk edilmişti.

Kurul, bugünkü toplantısında Sarı-Lacivertliler ile ilgili kararını verecek. Fenerbahçe, özellikle Volkan Kazak, Ozan Tufan ve Rodrigues’in ceza almaması için detaylı bir savunma hazırladı. PFDK’dan ceza gelmesi halinde Tahkim’e gidilecek.


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