Fenerbahçe’de gözler ona çevrildi! Transfer görüşmeleri başlıyor

Joao Pedro'nun sezonu kapatması, Enner Valencia'nın dizindeki sakatlığı; Fenerbahçe için hücum hattına transferi daha da acil hale getirdi. Sarı-Lacivertliler, listedeki golcü oyuncunun transferi adına vites artırdı. Hem oyuncuyla hem de kulübüyle görüşmeler en kısa sürede başlayacak.

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7 eksikle Antalya'da

Fenerbahçe, 5 günlük kamp için dün Antalya'ya gitti. Burada Alanyaspor ve Salernitana ile hazırlık maçı oynayacak olan Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan 7 futbolcu İstanbul'da bırakıldı.

Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ilk bölümünde çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü. Ülker Stadı’nda iki hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Vallecano’yu 3-1, Villarreal’i ise 2-1 mağlup etmeyi başardı. Jorge Jesus ve öğrencileri, hazırlıkların ikinci bölümü için dün Antalya’ya gitti. 10 Aralık Cumartesi gününe kadar burada çalışmalarını sürdürecek olan Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor ve Salernitana ile hazırlık maçları oynayacak.

Sadece fit olanlar

Fenerbahçe, kampa 7 eksikle gitti. Dizindeki sakatlık nedeniyle iki haftalık tedavi sürecine başlayan Enner Valencia’nın yanı sıra Luan, Pedro, Altay, Emre Mor, Arda Güler Antalya’ya götürülmedi. Sakatlar kervanına eklenen son isim olan Ezgjan Alioski de İstanbul’da bırakıldı. Jesus’un, oynanacak iki hazırlık maçı nedeniyle sadece tamamen fit durumda olan oyuncuları Antalya’ya götürdüğü öğrenildi.

Akademiden 5 oyuncu

Sarı-Lacivertliler’in kafilesinde akademiden 5 isme yer verildi. A takım kadrosunda bulunan kaleci Osman Ertuğrul Çetin’e, yine akademide forma giyen 16 yaşındaki file bekçisi Muhammet Doğukan Demir eşlik edecek. 18 yaşındaki stoper Yiğit Efe Demir ile orta saha oyuncuları 18 yaşındaki Yusuf Kocatürk ve 16 yaşındaki İsak Vural, hazırlık maçlarında Jesus’tan görev bekleyecek.

'Farklı sebeplerden oynayamadım'

Sarı-Lacivertliler’in Hull City’ye sattığı Allahyar, önemli itiraflarda bulundu. İranlı forvet, “Türkiye’ye geldiğimde daha fazla oynamak istiyordum. Oynayabileceğimi de düşünüyordum. Ancak burada anlatmak istemeyeceğim, konuşmak istemeyeceğim sebeplerden dolayı Fenerbahçe’de forma şansı bulamadım” ifadelerini kullandı.

Allahyar, Hull’da çok mutlu olduğunu söyledi. 21 yaşındaki oyuncu, “Sakatlığım nedeniyle Dünya Kupası’na gidemedim. Bu yaşımda oraya olmak benim için çok önemliydi” diye konuştu.

Eljif Elmas’tan şampiyonluk sözleri

Napoli’yle Antalya’da kampta bulunan Eljif Elmas, DHA’ya açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki oyuncu, “Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de İtalya Ligi’nde muhteşem bir performans gösterdik. Büyük hedeflerimiz var” dedi.

Genç yıldız, Arda Güler için, “Stilini Mesut Özil’e benzetiyorum. Fiziksel olarak biraz daha güçlenmesi onun yararına olur. Sonra da onu inşallah Real Madrid, Barcelona gibi kulüplerde görürüz. Napoli’de de birlikte oynamak isterim” yorumunu yaptı. Eljif, Fenerbahçe ve Napoli’nin aynı sezonda şampiyonluk yaşamasının müthiş olacağını sözlerine ekledi.

Gornik, Wlodarczyk’e teklif bekliyor

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki Polonyalı golcünün peşine düşmesi, taraftarı fazlasıyla heyecanlandırdı. ‘Yeni Lewandowski’ yakıştırılması yapılan Szymon Wlodarczyk için Sarı-Lacivertliler harekete geçmeye hazırlanıyor. Polonya basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcunun kulübü Gornik de gelecek teklifler için bekleyişte. Almanya’dan bazı takımlar da Wlodarczyk için devrede.

Toplam kadro değeri sadece 10.5 milyon Euro olan Polonya ekibi, Wlodarczyk’tan yüksek bir gelir elde etmenin hayalini kuruyor. Gornik’in rekor satışı, 2018- 19 sezonunda 4.5 milyon Euro’ya Fiorentina’ya giden orta saha oyuncusu Szymon Zurkowski olmuştu.

Varsa yoksa Aboubakar

Pedro’nun sezonu kapatması, Valencia’nın dizindeki sakatlığı, Sarı-Lacivertliler için hücum hattına yapılacak transferi daha da acil hale getirdi. Fenerbahçe, Vincent Aboubakar‘ı kadrosuna katmak adına vites artırdı. Hem oyuncuyla hem de kulübüyle görüşmeler en kısa sürede başlayacak.

Fenerbahçe’de Joao Pedro’nun Vallecano maçında yaşadığı sakatlık şok etkisi yarattı. Tecrübeli oyuncu büyük ihtimalle sezonu kapattı. Bir kötü haber de Enner Valencia’dan geldi. Dünya Kupası’nda iki maçta sedyeyle kenara gelen buna rağmen oynamaya devam eden Ekvadorlu oyuncu da diz sakatlığıyla döndü. Tecrübeli futbolcunun sakatlık sicilinin kötü olması, forvet transferini daha da zorunlu hale getirdi. Yönetim, Vincent Aboubakar’ın işini bitirmek çalışmalara hız verdi. Hem golcü oyuncuyla, hem de Al-Nassr ile görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak.

İki seçenek de masada

Suudi ekibinin Cristiano Ronaldo’ya imza attırmak üzere olması, Fenerbahçe’nin en büyük avantajı. Al-Nassr, bu rüya transferi bitirebilirse Aboubakar’ın ayrılmasına onay verecek. Sarı- Lacivertliler, kiralama seçeneğine de uygun bir bedelle bonservisi alma formülüne de sıcak bakıyor. Bir diğer avantaj ise Aboubakar’ın Türkiye’ye dönmeye hazır olması. Fenerbahçe, 8 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer döneminin ilk günlerinde tecrübeli yıldıza imza attırarak bir an önce takıma katılmasını sağlamak istiyor.

Fener'in belalısıydı

Vincent Aboubakar, Türkiye’de iki farklı dönemde Beşiktaş formasını terletti. Kamerunlu yıldız, hem 2016-17 hem de 2020-21 sezonlarında Siyah-Beyazlı formayla şampiyonluk yaşadı. Aboubakar, iki şampiyonlukta da attığı gollerle büyük pay sahibi oldu. Yıldız futbolcu, Süper Lig’de oynadığı dönemde Fenerbahçe’nin tam anlamıyla belalısıydı. Aboubakar, Sarı-Lacivertliler’e karşı oynadığı 4 maçta 3 kez ağları sarstı. 30 yaşındaki forvetin Türkiye’de en fazla gol attığı takımlar Fenerbahçe ile birlikte Kayserispor oldu.

'Aboubakar'a ihtiyaç var'

Gazetemiz yazarlarından Serkan Akcan, Fenerbahçe'nin olası Vincent Aboubakar transferini değerlendirdi:

"Aboubakar Türkiye’ye son dönemde gelip iz bırakmış forvetlerden biri. Beşiktaş sonrası Arabistan Ligi’nde aradığını bulduğunu söylemek zor. Fenerbahçe üç kulvarda birden hedefe gittiğinden Joao Pedro’nun yerini doldurmak zorunda. Aboubakar’ın kariyeri Batshuayi kadar parlak görünmese de oynadığı her takıma yaptığı katkı dikkat çekici. Aboubakar açık alanda hızlı, dar alanda iş bitirici bir forvet. Yani şu anda Fenerbahçe kadrosunun ihtiyaç duyduğu bir oyuncu modeli. Stoperlerini orta yayda konumlandıran Jesus için rakip savunma arkasına inecek hızlı ve yetenekli bir forvetin forma şansı her zaman yüksek olur. Aboubakar, Valencia kadar hızlı, Batshuayi kadar güçlü. Jesus’un planını geliştirici özelliklere sahip ender forvetlerden biri"