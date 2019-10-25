Teknik direktör Ersun Yanal, ideal kadrosuna kavuşmak için gün sayıyor. Özellikle 10. haftadaki Kayserispor deplasmanında tam kadro olmayı hedefleyen Yanal, yarınki Konyaspor maçına da hazırlanıyor.

Tecrübeli teknik adam, kanat aksiyonlarına çok önem verdiği için ideal kadrosundaki isimlerden Victor Moses’ın dönüşünü bekliyor. Ligin ilk haftasındaki Gaziantep maçında gol atan ancak sakatlanan Nijeryalı futbolcu, daha sonra forma giyemedi. 2 aydır takımdan uzak kalan Moses’ın sakatlığı geçti. Fiziksel olarak güçlenmesi gereken deneyimli yıldızın dönüşü Ersun Yanal açısından çok önemli. Hem hücum hem de savunmada iki yönlü oynayabilen Moses, teknik heyetin en çok beklediği isim. Ayrıca sık sık Garry Rodrigues’le kanatlarda yer değişip, rakibin ritmini de bozabilen Moses, hızıyla da topu kısa sürede 3. bölgeye taşıyor. Taktik anlamda kritik bir role sahip Moses’ın Konyaspor karşısında ilk 11 olmasa bile mutlaka süre alması bekleniyor.

(Milliyet)