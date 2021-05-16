Fenerbahçe’de 5-6 Haziran tarihlerinde seçimli genel kurul heyecanı yaşanacak. Ülker Stadı’nda yapılacak olan kongre öncesi henüz kimse adaylığını koymadı. Herkes Ali Koç’un vereceği kararı bekliyor. Başkan Koç, kararını açıklamak için Kayserispor maçının sonrasını işaret etmişti. Dünkü karşılaşma ile birlikte sezon bitti. Ali Koç’un kararı merakla bekleniyor. Başkan Koç, yeniden aday olursa karşısına rakip çıkması beklenmiyor.

İlk iş teknik direktör

Ali Koç’un yeniden seçilir seçilmez ilk iş olarak teknik direktör konusunu karara bağlaması ve hemen ardından transfer çalışmalarına başlaması muhtemel. Ali Koç’un ‘buraya kadar’ demesi halinde ise kongreye kısa bir süre kala kimlerin adaylığını koyacağı merak konusu olacak.



