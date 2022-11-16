Fenerbahçe , ocak ayındaki transfer çalışmalarında önceliği stoper takviyesine verdi. Jesus’un sık sık 3’lü savunma oynatmasına rağmen elinde sadece 4 stoper var: Szalai, Serdar Aziz, Gustavo ve Luan... Portekizli hoca, Luan ve Gustavo’nun sakatlıkları nedeniyle taktiğini değiştirmek zorunda kalmıştı. Bu nedenle savunmaya mutlaka yeni bir isim alınması bekleniyor. Ancak yönetimin bir de forvet planı var.





İlgili Haberler Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oluyor





Berisha müjdesi

Alman oyuncu, geçen sezon hayal kırıklığı yaratınca ülkesinde Augsburg’a kiralanmıştı. Berisha, burada başarılı bir performans sergiledi. Hatta Dünya Kupası için Almanya’nın kadrosunda olabileceği yorumları yapıldı. 24 yaşındaki forvetin bu hayali gerçekleşmedi. Ancak sergilediği futbolla Augsburg’u, bonservisini almak için ikna etti. Alman basınında yer alan haberlere göre Kırmızı-Beyazlılar, 4 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu ocakta kullanmayı planlıyor. Berisha, 10 maçta 3 gol atıp, 4 asist yaptı.

Golcülerden oluşan liste...

Enner Valencia ve Michy Batshuayi, Dünya Kupası’nda mücadele edecek. Bu ikilinin sakatlık yaşaması ihtimaline karşılık golcülerden oluşan bir liste hazırlandığı öne sürüldü.

İlgili Haberler Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için rekor transfer teklifi





İLK ADAY DEMBELE

Sarı lacivertlilerin golcü transferi için listesindeki ilk aday Moussa Dembele. Fransız ekibi Lyon forması giyen ve bu sezon beklentilerden biraz uzak kalan Dembele için sarı lacivertliler görüşmelere başlayacak. Ocak ayında kadroya katılması planlanan Fransız futbolcuyla daha önce Galatasaray 'ın da ilgilendiği hatta oyuncunun menajerinin Galatasaray - Rukh Lviv U19 maçını izlemek için İstanbul'a geldiği ve burada sarı kırmızılı yönetim ile görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Lyon'la bu sezon 12 maça çıkan Moussa Dembele, rakip fileleri 2 kez sarstı. 26 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

SEZON BAŞINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Listedeki bir diğer isim ise Atalanta forması giyen Luis Muriel. Golcü futbolcu için sarı lacivertli yönetim, Batshuayi transferi sırasında listede Muriel'e de yer vermiş ancak yapılan görüşmelerden Fenerbahçe bir sonuç çıkaramamıştı. Bu sezon İtalya Serie A'da 9 maça çıkıp 1 gol 2 asistlik performansla oynayan Muriel, sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyememişti.





Atalanta forması giyen Luis Muriel'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. 31 yaşındaki Kolombiyalı golcü, bu sezon 9 maça çıktı, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Sezon sonunda İtalyan ekibiyle olan sözleşmesinin sona erecek olması sarı lacivertli yönetim için büyük bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bu nedenle aynı Dembele'de olduğu gibi yönetim Muriel'i de bedelsiz transfer etmek istiyor.

SON ADAY MORELOS

Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Alfredo Morelos. Kolombiyalı futbolcu sezon başında sarı lacivertlilere önerilmiş ancak Jorge Jesus önceliği Batshuayi olarak belirlediği için transfer gerçekleşmemişti. Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı yıldız bu sezon ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından takımdan ayrılma kararı almıştı. Bu gelişme sonrası Morelos'a kulüp aramaya başlayan menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçmişti.

13 milyon Euro piyasa değeri olan Alfredo Morelos, Rangers'ta bu sezon 19 maça çıktı. Kolombiyalı forvetin 19 maçta 3 gol, 1 asisti bulunuyor.

Sarı lacivertliler, sezon başında görüşmeler gerçekleştirdiği Morelos'u listesine dahil etti. Fenerbahçe, Dembele ve Muriel girişimlerinde sonuç alamazsa son olarak Morelos'a yönelecek.

Rangers'ta sadece son maça ilk 11'de başlayan, daha çok oyuna sonradan dahil olan Kolombiyalı forvet, bu sezon çıktığı 19 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

BONSERVİS UYGUN OLABİLİR

Bu liste, sadece ara transfer dönemi düşünülerek oluşturulmadı. Golcü adaylarının ortak özelliği, sezon sonunda sözleşmelerinin bitecek olması. Fenerbahçe Yönetimi, Moussa Dembele, Luis Muriel ve Alfredo Morelos’un menajerleriyle masaya oturup anlaşma zemini arayacak.

Valencia ya da Batshuayi’nin sakatlık yaşaması halinde, bu isimlerden biri ocak ayında takıma kazandırılmaya çalışılacak. Kontratları bittiği için, bonservis bedellerinin düşük olacağı tahmin ediliyor.

İlgili Haberler Gençlerbirliği'nden Arda Güler açıklaması





İŞ ŞİMDİDEN BİTİRİLECEK

Korkulan olmaz, Fenerbahçe’nin iki golcüsü dev turnuvadan sağlıklı bir şekilde dönerse, Fenerbahçe’nin planı değişecek. Görüşme gerçekleştirilecek forvetlerle, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde anlaşma zemini aranacağı kaydedildi.

Eğer bu plan hayata geçirilirse, Sarı-Lacivertliler yaz transfer döneminin en büyük hamlelerinden birini erkenden yapmış olacak.



