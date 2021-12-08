Serdar Dursun ve Enner Valencia’nın yokluğunda Fenerbahçe ’nin en önemli hücum silahı yine Mergim Berisha olacak. Alman futbolcu, Rizespor karşısında takımının ilk golünü kaydetmişti. 23 yaşındaki forvet, yarın ülkesinden Frankfurt’a karşı da ağları sarsmaya kararlı.

Berisha, Avrupa Ligi’nde tek golünü Antwerp deplasmanında kaydetmiş, aynı mücadelede asist de yapmıştı. Başarılı oyuncu, “Grubu galibiyetle bitirmek istiyoruz. Umarım gol atarak takımıma katkı vermeye devam ederim” ifadelerini kullandı.





İlgili Haberler Olympiakos Trabzonspor'un istediği Masouras için 10 milyon Euro istedi



