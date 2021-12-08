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Fenerbahçe'de gol silahı yine Berisha

Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Enner Valencia’nın yokluğunda Fenerbahçe’nin en önemli hücum silahı yine Mergim Berisha olacak.

08 Aralık 2021, Çarşamba 09:29 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gol silahı yine Berisha

Serdar Dursun ve Enner Valencia’nın yokluğunda Fenerbahçe ’nin en önemli hücum silahı yine Mergim Berisha olacak. Alman futbolcu, Rizespor karşısında takımının ilk golünü kaydetmişti. 23 yaşındaki forvet, yarın ülkesinden Frankfurt’a karşı da ağları sarsmaya kararlı.

Berisha, Avrupa Ligi’nde tek golünü Antwerp deplasmanında kaydetmiş, aynı mücadelede asist de yapmıştı. Başarılı oyuncu, “Grubu galibiyetle bitirmek istiyoruz. Umarım gol atarak takımıma katkı vermeye devam ederim” ifadelerini kullandı.


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