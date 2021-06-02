Süper Lig'de gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yazarımız Faik Çetiner'in sosyal medyadasından duyurduğu habere göre; 2020-2021 sezonunun başında yeniden Sarı Lacivertli takıma dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile yollar ayrılıyor.

Duayen yazar Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe’de ikinci baharı yaşayamadılar. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yollar yine ayrılıyor." ifadelerini kullandı.









36 yaşındaki Gökhan Gönül bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı ve 2 gol, asistlik performansa imza attı. 32 yaşındaki Caner Erkin ise bu sezon gol katkısı yapamadı ama 37 maçta 10 asistlik katkı yaptı.











