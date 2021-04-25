Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden Fenerbahçe’de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir mücadelesine göre ilk 11’de değişiklik yapmadı. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe sahaya Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Enner Valencia ilk 11’i çıktı. Sarı-lacivertli takımda yedeklerde ise Ertuğrul Çetin, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Filip Novak ve Gökhan Gönül yer aldı.

Gökhan Gönül kadroda

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Kasımpaşa maçında kadroya alındı. Sakatlığı sebebiyle Medipol Başakşehir müsabakasını kaçıran Gökhan, Kasımpaşa maçında ise kadroya döndü. Gökhan Gönül, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Mesut Özil kadroda yer almadı

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçının kadrosunda bulunmadı. Son olarak Süper Lig’in 28. haftasında 4 Mart’ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giyen ve müsabakanın 67. dakikasında sakatlanan Mesut, uzun süre takımından ayrı kaldı.

Sakatlığın ardından yeniden çalışmalara başlayan Mesut, Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı.