MENÜ

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül görüşme odasına

Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün geleceği başkan Ali Koç ile yapacağı görüşme sonrasında belli olacak. Kulüpte 1 sezon daha kalıp, hizmet etmek isteyen tecrübeli futbolcunun durumu Koç ile yapacağı zirve sonrası netlik kazanacak.

27 Haziran 2021, Pazar 09:05 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül görüşme odasına

Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün geleceği başkan Ali Koç ile yapacağı görüşme sonrasında belli olacak. Kulüpte 1 sezon daha kalıp, hizmet etmek isteyen tecrübeli futbolcunun durumu Koç ile yapacağı zirve sonrası netlik kazanacak.

Başkan Ali Koç'un da kalmasına sıcak baktığı Gökhan Gönül'ün önümüzdeki sezon kulübeyi zenginleştirmek için kalması yönünde karar verilmesi bekleniyor. 36 yaşındaki sağ bek, geçen sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.


İlgili Haberler
Fenerbahçeli Caner Erkin: Galatasaray'da oynarken bile...


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...