Gökhan Gönül, 4 yıllık aranın ardından sezon başında döndüğü Fenerbahçe’de 11’in değişilmez ismi oldu. Ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zaman zaman yerini Nazım’a bıraktı. Tecrübeli oyuncu son olarak Gaziantep mücadelesinde sakatlandı, Başakşehir karşısında oynayamadı. 36 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçında ise yedek soyundu. Yıldız futbolcu dün ilk 11’e geri döndü. Ancak dönüşü hiç de umduğu gibi olmadı. Gökhan, Davidson karşısında zaman zaman zorlandı, sık sık pas hataları yaptı.

Çok üzüldü

Deneyimli sağ bek, 43. dakikada ise orta sahada top kaybı yaşadı. Gelişen Alanya atağında Davidson, Harun ile karşı karşıya kalmışken Gökhan Gönül arkadan yaptığı faulle kırmızı kart gördü. Şampiyonluk yolundaki çok kritik bir virajda takımının maçın büyük bölümünde 10 kişi oynamasına neden oldu ve büyük üzüntü yaşadı. Kırmızı sonrası Fenerbahçe'nin oyun planı da zorunlu olarak değişti. Sarı-Lacivertliler, geride bekleyip hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı.