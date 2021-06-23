Fenerbahçe ’de başkan Ali Koç’un yeni döneminde futbol takımı için önemli planlar ve çalışmalar bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör seçiminde de bu planlama üzerinden anlatımlar oluyor.

Milliyet'in haberine göre; Başkan Ali Koç özellikle 30 yaş ve üstü oyuncuların transferine artık yanaşmak istemiyor. Özellikle yabancı oyuncu transferlerinde yaşı ilerleyen oyunculardan ziyade Attila Szalai ve Osayi-Samuel örneklerinde olduğu gibi daha genç isimler istenecek. Burada tabii hem scout çalışmaları hem de doğru iletişim ağları önem kazanacak.





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Attila Szalai transferinin başarısından etkilenen Ali Koç, benzer hamleler yapmak zorunda olduklarını yönetici arkadaşlarına iletiyor. Zira genç ve potansiyelli isimlerin hem bonservis kazandırma hem de başarı getirme şansının çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Ali Koç’un başkanlık döneminde Eljif Elmas ve Vedat Muriç gibi yıldızlar satılarak, tam 40 milyon euroya yakın bir miktar kulüp kasasına kondu.

Potansiyel çok

Şu anda kadroda bonservis kazandırabilecek 24 yaşındaki Attila Szalai, 24 yaşındaki Osayi-Samuel, 21 yaşındaki Berke Özer, 21 yaşında Altay Bayındır, 25 yaşındaki Ozan Tufan ve 25 yaşındaki İrfan Can Kahveci gibi önemli potansiyeller yer alıyor. Bu isimler Avrupa’da pek çok kulüp tarafından tanınıyor.







