Fenerbahçe'de dün akşamın kahramanı Ozan Tufan’dı. Malatya’nın bir anda skoru 2-1 yaptığı 89. dakikanın ardından Ozan Tufan, 90. dakikada Vedat Muriç’in asistinde ceza sahası içinde maça denge getiren golü filelere yolladı. Mücadelenin uzatma anlarında da galibiyet golü için Yeni Malatya kalesine bastıran Kanarya’da Ozan, 90+6’da oyuna sonradan giren Ferdi’nin soldan ortasında kafayla ağları havalandırıp Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi ve adeta maçı bitirdi.

Ligde bu sezonki gol sayısını 5’e çıkaran Ozan, böylece lig kariyerindeki en skorer sezonunu yaşadı. Ayrıca Milli futbolcu, ilk kez bir lig mücadelesinde 2 gol birden attı. Maç sonrası Ozan, “Geri dönüşümüzden dolayı mutluyum ama performansımızdan dolayı mutsuzum. Her şeye rağmen maçı çevirdik ve pes etmediğimizi gösterdik. Bu gemiyi limana yanaştıracağız” dedi.





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