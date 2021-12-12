Kanarya'da teknik direktör Vitor Pereira, yarın oynanacak Gaziantep deplasmanında tüm planlarını 3 puan üzerine yapmış durumda. Pereira'nın oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, "Zirve ile aramızdaki fark, kapatılmayacak bir fark değil. Dışarıda konuşulanlara kulaklarımızı kapatalım. Biz sadece işimizi bakalım ve kazanarak yolumuza devam edelim" dediği öğrenildi.

Önce idman sonra yolculuk

Süper Lig 'de yarın deplasmanda eski hocası Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK'nın konuğu olacak Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki çalışmanın taktik ağırlıklı geçtiği öğrenildi. Bu maç öncesi sakatlar Altay, Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra cezalı İrfan Can da kafilede yer almayacak. Sarı-Lacivertliler bugün son idmanını tesislerinde gerçekleştirip, akşam saat 18.00'de özel uçakla Antep'in yolunu tutacak ve maçın hemen ardından da İstanbul'a dönüş yapacak.

Forvete ilk aday Serdar Dursun

Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuna sonradan giren ve hattrick yaparak maça damgasını vuran Serdar Dursun, Gaziantepspor maçında ilk 11'de yer almayı bekliyor. Serdar ile Frankfurt maçında golünü atan Berisha arasında forvet hattında forma rekabeti yaşanıyor. Vitor Pereira'nın ise şu an için ilk tercihinin Serdar olduğu konuşuluyor.