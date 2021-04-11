Gaziantep FK mücadelesi öncesi Fenerbahçe'de 2 futbolcunun kadroda yer alması beklenmiyor. Ameliyat olan Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra sakatlığını atlattıktan sonra idmanlara başlayan Diego Perotti de tam olarak hazır olmadığı için yarınki mücadelenin kadrosunda olmayacak.

Rahatsızlığı geçen Nazım Sangare ve Mesut Özil'in de dünkü idmanda ilk bölümde takımla çalıştıkları, daha sonra bireysel antrenmanla günü tamamladıkları bildirildi.