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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesi iki eksik var

Fenerbahçe'de Gaziantep FK ile oynanacak maçta ameliyat olan Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra sakatlığını atlattıktan sonra idmanlara başlayan ancak tam olarak hazır olmayan Diego Perotti kadroda olmayacak.

11 Nisan 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesi iki eksik var

Gaziantep FK mücadelesi öncesi Fenerbahçe'de 2 futbolcunun kadroda yer alması beklenmiyor. Ameliyat olan Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra sakatlığını atlattıktan sonra idmanlara başlayan Diego Perotti de tam olarak hazır olmadığı için yarınki mücadelenin kadrosunda olmayacak.

Rahatsızlığı geçen Nazım Sangare ve Mesut Özil'in de dünkü idmanda ilk bölümde takımla çalıştıkları, daha sonra bireysel antrenmanla günü tamamladıkları bildirildi.

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