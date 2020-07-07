Fenerbahçe’de Garry Rodrigues uzun süre sonra yedek

Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Göztepe maçına göre zorunlu tek değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz’in yerine stoperde Jailson forma giydi. Fenerbahçe’de Garry Rodrigues, uzun süre sonra Süper Lig’de bir maça yedek kulübesinde başladı.

Son olarak ligde 18. haftadaki Gaziantep FK maçında yedekler arasında olan Rodrigues, daha sonraki 12 maçın 7’sinde ilk 11’de oynarken, diğer 5 maçta sakatlık ya da cezası nedeniyle kadroda yer almadı.