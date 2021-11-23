Süper Lig ’de ezeli rakibi Galatasaray ’a konuk olan Fenerbahçe , unutulmaz bir galibiyete imza atarak büyük bir mutluluk yaşadı. Ligdeki 4 maçlık kötü gidişi derbi zaferiyle sonlandıran sarı-lacivertliler, Samandıra’daki birlik beraberlik sayesinde ayağa kalktı.

Vitor Pereira ve futbolcular dev maçı adeta Samandıra’da kazandı. Derbi öncesi milli ara dönemini iyi geçiren Fenerbahçe’de büyük bir kenetlenme yaşandı.

Başkan Ali Koç da çalışmaların ilk gününden itibaren takımı yalnız bırakmadı. Bilhassa 2-2’lik Kayserispor maçından sonra oluşan kriz çok iyi yönetildi. En ufak bir hataya yer bırakmak istemeyen Başkan Koç, yöneticilerle beraber sahada antrenmanı da izledi. Hem Vitor Pereira hem kaptan Mesut Özil hem de tüm takımla konuşmalar yapan sarı-lacivertli başkan derbi motivasyonunun üst düzeye çıkmasını sağladı.

Özellikle son dönemde çok tartışılan Vitor Pereira ile Mesut Özil konusunda duruma el koyan Ali Koç, herhangi bir kriz çıkmasını önledi. Vitor Pereira ve Mesut Özil’in yeniden sahaya motive olmasını sağlayan Başkan Koç, desteğini net olarak gösterdi. Vitor Pereira derbiyi kazandı, Mesut Özil de kaptan olarak çıktığı maçta golünü attı.

Takımı sahiplendi

Özellikle Mesut Özil, Samandıra’da takımı sahiplenip liderliği ele aldı. Özil, Galatasaray deplasmanında da rakip taraftarlar önünde takımını sahiplendi, zorlu atmosferden arkadaşlarıyla birlikte alnının akıyla çıktı. Pereira da ilk Galatasaray zaferine imza atarken, maç boyunca yaşadığı heyecan ve gollerdeki coşkuyla dikkat çekti.

Zaferin liderleri

Derbideki zaferde takımı sahiplenen Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş takımı bir araya getirmeyi başardı. Tüm arkadaşlarını motive eden, sahada zorlu atmosfere rağmen geri adım atmayan ve takıma sahip bu 3 isim soyunma odasında da öne çıktı. Hem pozitif enerjileri hem de takıma uyarılarıyla göze çarptılar.

Kale emin ellerde

Kariyerinin ilk derbisini Galatasaray deplasmanında oynayan Berke Özer büyük beğeni topladı. 4 net kurtarışla takımının galibiyetinde pay sahibi olan Berke, derbiye damgasını vurdu.

Altay Bayındır’ın desteği de genç eldivene moral oldu. Altay sakat olmasına rağmen takımla NEF Stadı’na geldi. Hem sahaya çıkışta Berke’nin yanında oldu hem soyunma odasında yalnız bırakmadı hem de maç sonunda yanına koşarak ilk tebrik eden isim oldu. (Milliyet)