Orta sahada eksiklikler yaşayan Fenerbahçe’de teknik heyetin gözü Jose Sosa’ya döndü. Sezon başından beri bir türlü istenen seviyeye çıkamayan ve istikrar yakalayamayan Sosa için Galatasaray derbisinin bir fırsat maçı olması isteniyor.

Hem kariyeri hem de tecrübesiyle bu tip maçların atmosferini rahatlıkla kaldırabilecek bir isim olan Arjantinli futbolcunun ilk 11’de olması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut’un da çok güvendiği ismin fark yaratması isteniyor. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla Galatasaray’a gol atan Sosa’nın takımın kilit isimlerinden olacağı belirtiliyor. (Skorer)