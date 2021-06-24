Fenerbahçe 'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken Yunanistan ekibi AEK'nın önemli isimleri Konstantinos Galanopoulos ve Stratos Svarnas'ın isimleri gündeme gelmişti. Transfer söylentilerine ilişkin Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, açıklamada bulundu.

Yunanistan basınından Gazzetta'ya konuşan Selahattin Baki, "İki oyuncuya ilişkin söylentileri ben de okudum ama bunlar doğru değil" ifadesini kullandı.

AEK'nin 23 yaşındaki bu iki isminden Konstantinos Galanopoulos'un ismi bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı.