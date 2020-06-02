Fenerbahçe’de bu sezon ligde yaşadığı hayal kırıklığını bertaraf edebilmek için tüm konsantrasyonunu Ziraat Türkiye Kupası’na verdi.

Ligin ikinci yarısına en güçlü şampiyonluk adayı olarak giren sarı-lacivertliler, arka arkaya alınan kötü sonuçlar sonrası ikinci yarının ortasına gelindiğinde tüm ümitlerini yitirdi. Bu yüzden artık tek hedef kupayı kazanmak oldu. Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen son bölümlerde bir gol bulan Kadıköy ekibi, umudunu rövanşa taşıdı. 16 Haziran’daki rövanş maçı geçildiği taktirde finale yükselecek olan sarı-lacivertliler, tek hedefi olarak kupayı görüyor.

Riva’da kampta bulunan ve hazırlıklarını burada sürdüren sarı lacivertlilerde yapılan toplantılarda vurgu yapılan temel konu da bu...

Sarı-lacivertliler, “Bu sezon sadece iki maçımız kaldı. Bunları alırsak sezonu kupayla tamamlarız” ifadesini kullandı.

Avrupa kupası için tek çare olarak kupayı gören ve ligde şu anda 7. sırada bulunan Fenerbahçe, kupayı kazanamaz ve ligi burada bitirirse Avrupa’ya gidemeyecek. (Milliyet)