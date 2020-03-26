Futbolcu ve personel dışında tesise girişler yasaklandı, düzenli olarak herkesin ateş ölçümleri yapıldı. Ligin ertelenmesinin ardından ise oyunculara, evlerinden çıkmamak şartıyla izin verildi, çalışmalar videoidmanlarla devam etti. Tüm bunlara rağmen takımda koronavirüse rastlandı. Ancak bu durum, futbolcularda panik havası oluşturmadı. Oyuncuların üzücü haberi sakin bir şekilde karşıladıkları öğrenildi. Futbolcular, kulübün ilk andan itibaren gerekli tüm önlemleri hızlı bir biçimde aldığı konusunda hemfikir.

Güzel haberi bekliyorlar

Her ne kadar bir oyuncu ve sağlık heyeti personelinin testi pozitif çıksa da tedbirler sayesinde daha kötü bir tablonun önüne geçildiği görüşünde. Sarı-Lacivertliler, Samandıra’da yapılan testlerin ardından yeniden evlerine çekilerek dış dünyayla bağlantılarını sanal düzeyde tutmaya kaldıkları yerden devam ettiler. Futbolcular bir yandan çalışmalarına devam ederken, bir yandan da arkadaşlarından gelecek güzel haberi bekliyorlar.

Yusuf Dursun