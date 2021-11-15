Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezon maçlar seyircisiz oynanırken, bu sezon yüzde 50 kapasiteye izin verilmişti. Ancak Milli aranın ardından statların kapıları tamamen aşılı taraftarlara açılacak. Fenerbahçe ’deki birçok isim, tamamen dolu tribünler önünde Galatasaray deplasmanında sahaya çıkmadı. Bu nedenle futbolculara, NEF Stadı’nda seyircili bir şekilde oynanan eski derbiler izletilerek nasıl bir atmosferle karşılaşacakları anlatılıyor. Pereira şimdiden öğrencilerine ‘sakin kalma’ uyarıları yapıyor.

Fenerbahçe'ye durmak yok

Vitor Pereira, Kayseri beraberliği sonrası takımına 3 gün izin vermişti. Perşembe günü başlayan Galatasaray maçının hazırlıkları, hafta sonu da ara vermeden devam etti. Dün yapılan antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise pas ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. İdman, bireysel antrenmanlarla sona erdi. Sakatlıkları bulunan Altay, Valencia, Gustavo ve Tisserand’ın tedavisine devam edildi. İrfan Can ise kendisi için hazırlanan özel çalışma programını uyguladı.







