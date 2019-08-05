Yeniden transfer taarruza geçen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın takviye istediği ön libero mevkisi için çalışmalarını iki yönlü olarak sürdürüyor. Fenerbahçe bu mevki için 2 Fransız oyuncu Morgan Schneiderlin ve Yann M'Vila için temas halinde. Bu ikisimden birine çubuklu foma giydirilecek.

EVERTON TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fenerbahçe, Schneiderlin için Everton kulübüne bedelsiz kiralama ve futbolcunun yıllık ücretinin tamamını karşılama teklifini yaptı. Everton, F.Bahçe'den gelen bu teklifi kabul etti.

SCHNEIDERLIN'İN KARARI ÖNEMLİ

Sarı-lacivertli kurmaylar Schneiderlin'in kararını bekliyor. Ön libero için diğer Fransız aday M'Vila'da ise durum biraz farklı. Saint-Etienne'li oyuncu için kiralama seçeneği yok.

YANAL'IN İLK TERCİHİ M'VILA

Ersun Yanal'ın ilk tercini olan Yann M'Vila'nın bonservisi 7-8 milyon Euro aralığına çekilmeye çalışılıyor. Oyuncunun da F.Bahçe'ye gelmek istediği ve bunu kulübüne ilettiği de öğrenildi.

Kaynak: Takvim