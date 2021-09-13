UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular saat 10.00’da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand’ın tedavilerine başlanırken; Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun’un tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe 14 Eylül Salı günü yapacağı çalışmayla Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürecek.







