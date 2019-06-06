Fenerbahçe'de forvette yeni aday Paul Onuach

Sarı-Lacivertliler, Danimarka ekibi Midtjylland’da forma giyen golcüyü kiralık olarak istiyor. Görüşmeler sürüyor.

06 Haziran 2019, Perşembe 10:36
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Fenerbahçe'de forvette yeni aday Paul Onuach

Fenerbahçe yeni sezon öncesi forvet arayışlarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler, Midtjylland forması giyen 25 yaşındaki golcü Paul Onuachu'yu transfer etmek için harekete geçti. Sarı- Lacivertli Yönetim, FFP nedeniyle oyuncuyu kiralık olarak istiyor.

2.01 METRE BOYUNDA

Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Onuachu, Midtjylland formasıyla geride kalan sezonda 40 maça çıktı ve 22 gol kaydetti. 2 kez Nijerya Milli Takım forması giyen 25 yaşındaki oyuncu 1 kez gol sevinci yaşadı. Onuachu, 2.01 metre boyuyla stoperlere zor anlar yaşatıyor. (Takvim)

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