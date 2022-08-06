Yeni sezonda Süper Lig 'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus, Slovacko karşılaşmasının ardından, "Kadromuzdan memnunuz. Ancak bir forvet transferi daha yapabiliriz" açıklamasını yaptı. Sarı-Lacivertli yönetimin, stoper, kaleci ve sol bek transferlerinin ardından golcü konusunda da mutlu sona ulaşmayı hedeflediği bildirildi. Santrfor konusunda listeye giren son ismin, İspanya'da Valencia'da forma giyen Maxi Gomez olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hedefleri Arthur Melo

Gomez için İspanyollar'la ilk görüşmenin yapıldığı öğrenildi. Valencia'nın hocası Gennaro Gattuso, Juventus'tan Arthur Melo'yu istiyor. Ekonomik anlamda Melo için bütçe yaratmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Gomez'in yanı sıra birkaç oyuncusunu daha elden çıkarmayı hedefliyor. Daha önce Gomez için Club Brugge ile el sıkışıldığı, ancak oyuncunun 2.5 milyon Euro yıllık maaş beklentisi sonrası anlaşmanın sağlanamadığı öğrenilmişti.

Karşılamaya hazırlar...

Sarı-Lacivertliler, oyuncunun istediği bu parayı karşılamaya hazır. Kulübünün ise bonservis bedeli olarak 12 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği konuşuluyor. Kanarya'nın, Valencia ile pazarlıkları sürdürüp, ekonomik anlamda da şartları zorlayacağı bildirildi.

Benzema'dan sonra kafa golünde ikinci sırada

4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor. Gomez, ligde attığı 52 golün yüzde 34.6'sını bu şekilde kaydetti.

Yusuf Dursun