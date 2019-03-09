Fenerbahçe bir yandan düşme hattından bir an önce uzaklaşmak için çaba sarf ederken diğer taraftan da gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmanın telaşı içinde. Tüm bunlara kadrodan en az 6-7 oyuncu gideceği düşünürsek Comolli ve yönetim bahar ve yaz aylarında transferde fazlasıyla mesai yapacak.

EN AZ 2 GOLCÜ DAHİL OLACAK

Yeni sezonda transferde en önemli mevki ise santrfor olacak. Fenerbançe en az 2, Soldado'nun takımdan ayrılması durumunda ise 3 golcüyü kadrosuna katacak. Comolli görüşmelere şimdiden başladı.

COMOLLİ BAŞINI KALDIRAMIYOR

Comolli'nin listesinde birçok golcü var. Ancak şu anda öne çıkan isimler Chelsea'de sözleşmesi bitecek olan Giroud, Genk'in Tanzanyalı yıldızı Samatta ve Çin Ligi'nde forma giyen Odion Ighalo.

SAMATTA&IGHALO KİRALANACAK!

3 oyuncunun menajeri ile de temasa geçildiği öğrenildi. Samatta ve Ighalo'nun takımlarıyla sözleşmeleri olduğu satın alma opsiynlu kiralama seçeneğinin bu futbolcular için uygulanabileceği de gelen haberler arasında.

Kaynak: Takvim