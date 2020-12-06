Fenerbahçe'de, Beşiktaş yenilgisi sonrası ilk 11'e, formda olup teknik direktör Erol Bulut tarafından derbide yedek soyundurulan isimler de dönecek. Derbide şans bulamayan futbolculardan Serdar Aziz, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçı ile birlikte yeniden takımdaki yerlerini alacak. Serdar Aziz, çok iyi oynadığı dönemde formasını Lemos'a kaptırmış, Uruguaylı stoper ise hem kendi mevkiinde hem de zorunlu olarak oynatıldığı sağ bekte bekleneni verememişti. Caner de Milli mesaiden sonra yorgun olduğu düşünülerek formasını Novak'a kaptırmış, Beşiktaş karşısında Perotti sakatlanınca zorunlu olarak oyuna dahil olmuştu.

Gözüne girdi ama...

Mert Hakan ise Gençlerbirliği deplasmanında attığı ilk golle büyük sevinç yaşamış, oynadığı futbolla Erol hocanın gözüne girmiş, ancak derbide beklenmedik şekilde 11'de yer almamıştı. Bu kez sakatlıklar ve cezalı futbolcuların yokluğunda bu oyunculara yeniden şans doğmuş oldu.

Yusuf Dursun