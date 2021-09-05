Fenerbahçe’de forma rekabeti kızıştı...

Fenerbahçe ’de oluşan zengin kadro sonrası, yenilerin de takıma katılması ile birlikte forma savaşı kızıştı. 10 futbolcunun ülke milli takımlarında olmasına rağmen Samandıra’daki antrenmanlarda takımda kalanlar, yeni transferler ve sakatlıktan dönenler, teknik heyetin gözüne girmek ve formayı kapmak adına büyük bir mücadele sergiliyor. Esas mücadele ise 10 milli oyuncunun takıma dönmesi ile birlikte zirve yapacak. Her mevki için en az 2-3 oyuncunun bulunduğu takımda, Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın ilk 11’i seçme konusunda bir hayli zorlanması bekleniyor.