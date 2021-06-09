Fenerbahçe ’de yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin listesindeki ciddi adaylardan biri de Paulo Fonseca. Roma ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Portekizli hoca ile Fenerbahçe temasa geçti. İki taraf arasındaki görüşmeler devam ederken 48 yaşındaki teknik adamın yardımcısı Nuno Campos’tan hamle geldi.









Sosyal medyadan flaş hamle

Nuno Campos, İstanbul'daki bir Atçılık firmasını sosyal medya üzerinden takip etmeye başladı. Ailesiyle birlikte binicilik sporuna ilgisi olan Campos'un bu hamlesi Fonseca ile sarı lacivertlilerin görüşmelerinin olumlu ilerlediği sinyalini verdi.

Paulo Fonseca kariyerinde Porto, Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma başta olmak üzere birçok takımı çalıştırdı. Fonseca ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.







