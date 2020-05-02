Sarı-Lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konuların başında, gelecek sezonun başlamasıyla birlikte takımın başına kimin geçeceği geliyor... Fenerbahçe için şu ana kadar bir çok isim gündeme gelse de Kanarya’da bu göreve en yakın isim Nenad Bjelica. Türk futbol severlerin adını daha önce pek duymadıkları Bjelica’yı, bu yazımızla sizlere tanıtmak istedik. Bunu yaparken de 48 yaşındaki teknik adamın yakın çevresinden ve ülkesi Hırvatistan’daki meslektaşlarımızın görüşlerinden de yararlandık. Futbolculuk döneminde merkez orta saha oynayan tecrübeli çalıştırıcı, Hırvatistan’ın yanısıra İspanya, Almanya ve Avusturya’da top oynadı.

Kişiliği... Özellikle onu tanıyanlar, karakterine ayrı bir parantez açıyor. Dedikodudan uzak ve arkadan konuşmayı sevmiyor. Dürüstlük ve samimiyet onun için çok önemli.

Hocalığı... Disiplinli, hırslı ve takımı toparlamayı iyi bilen bir hoca. Genç oyuncuların gelişmesine katkıda bulunuyor. Futbolcularından da sahada en iyi verimi alabiliyor.

Oyun tarzı... Rekabete hazır ve başarıya aç. Hücumu seviyor ancak organize bir takım anlayışı onun olmazsa olmazı. Önceliği takımının bir bütün halinde oynaması ve hızlı atağa çıkması.

Avantajı... Türkiye’deki ortamı ve Fenerbahçe’nin beklentilerini öğrenmiş durumda. Baskıya karşı hazırlıklı. Gençlerin yanı sıra tecrübeli oyunculara da ihtiyaç duyacağını biliyor.

‘Yılın spor adamı’ seçildi

2000 yılında ülkesinde ‘Yılın en iyi futbolcusu’, 2019’da‘Yılın spor adamı’ seçildi. 2007’de Avusturya kulübü Karnten’de başladığı hocalık kariyerinde aynı ülkede Lustenau, WAC St. Andra, Avusturya Wien’de çalıştıktan sonra İtalya’ya Serie B’deki Spezia’ya gitti. Sonrasında Polonya’nın Lech Poznan kulübünde soluğu alan Bjelica, son 3 sezonunu ise iki lig şampiyonluğu yaşadığı Hırvatistan’daki Dinamo Zagreb’de geçirdi. İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilen Bjelica için dostları ve Hırvat gazeteciler,‘Dört dörtlük bir teknik adam’ yorumunu yapıyor. Onun için ‘Son derece disiplinli, prensipli ve takımı toparlamayı iyi bilen bir hoca’diyorlar.

"Büyük bir artı olacaktır"

Bjelica son derece hırslı bir futbol adamı ve bu enerjisini de takımına iyi yansıtıyor. Futbolcularından en iyi performansı almasını iyi biliyor. Hırvatistan’da özellikle karakterine ayrı bir parantez açıyorlar. Yakın zamanda teknik adam-oyuncu ilişkisindeki güvensizliklerin yaşandığı Fenerbahçe’de Bjelica’nın,dedikodudan uzak kalması ve birinin arkasından konuşmaması, dürüst ve samimi olması, göreve gelmesi halinde kulüp için büyük bir artı olacaktır. Hocalık kariyerinde gençlerin gelişmesine büyük katkıda bulunmuş biri olarak da gösteriliyor. Genç oyunculara güvenmesi, Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyaz gibi isimlerin önünü açabilir.

Kariyer planı farklıydı...

Bjelica, Türkiye’yi bilen dostlarına ülkemizdeki futbol ortamını ve İstanbul’u sormuş. O da burada baskının yoğun olacağını, tecrübeli oyunculara da ihtiyacının olacağını ve her maçta alınabilecek kötü bir sonuçta eleştirileceğinin bilincinde. Bu açıdan Fenerbahçe’de Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu’nun olması, ona ekstra bir avantaj sağlayacaktır. Şu an boşta olan deneyimli hocanın kariyer planlamasında uzun yıllar top oynadığı İspanya’nın yanı sıra Almanya ve İtalya vardı. Ancak Fenerbahçe gibi yıldız oyuncuların (Daha önce büyük oyuncuların hocalığını yapmadı.) bulunduğu büyük bir kulüpte başarıya ulaşması halinde, Avrupa’nın önemli kulüplerine gidebileceğini iyi biliyor.

Dalic ihtimali ortadan kalktı

Rekabete hazır ve başarıya aç bir hoca profili çizen Bjelica,hücumu seviyor ancak organize bir takım anlayışı onun olmazsa olmazı. Dinamo Zagreb’in başında elbette diğer takımlar ,ona karşı savunma ağırlıklı oynuyorlardı. Ancak Bjelica’nın önceliği; takımının bir bütün halinde oynaması ve hızlı şekilde atağa çıkarak, hücumdayken rakibi çaresiz yakalamak. Son iki sezondur kopuk kopuk oynayan ve saha içi bütünlüğünde zayıf kalan Fenerbahçe için Bjelica, bu sorunu da çözebilir .Bu arada Hırvatistan MilliTakımı’nı 2018 Dünya Kupası’nda ikinci yapan Zlatko Dalic, Fenerbahçe’nin hoca adayları arasında yer almıştı. Ancak Dalic’in, gelecek yaz oynanması planlanan EURO 2020’den sonra milli takımdan ayrılacağı ve kulüp kariyerine odaklanacağını öğrendik. Yani Dalic’in şu an ki şartlarda takımın başına gelme ihtimali de bu doğrultuda ortadan kalkmış durumda.

M. Çağrı Davran