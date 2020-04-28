Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan AS Gazetesi Espanyol Muhabiri Ivan Molero'nun açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe kesin olarak Naldo'yla ilgileniyor!

Fenerbahçe'nin Espanyol'un tecrübeli stoperi Naldo'yla ilgilendiğini söyleyen Ivan Molero şunları söyledi:

"Fenerbahçe kesin olarak Naldo'yla ilgileniyor. Oyuncu bana göre Barcelona'da yaşamaktan mutlu. Burada bir düzeni var ve kısa süre önce çocuk sahibi oldu. Naldo'nun bir opsiyonu var. Belli bir maç sayısından sonra sözleşme yenileme şansı yakalayacak. Ben bu yeni sözleşmeyi imzalamak isteyeceğini düşünüyorum ancak bu çok mümkün gözükmüyor."

Espanyol'da kalma ihtimali çok az!

Ivan Molero, Naldo'nun Espanyol'da kalmasının zor olduğunu söyledi ve ekledi:

"Sözleşmesini yenileme hakkı için 30 maç oynaması lazım ancak şu ana kadar çok az maç oynadı. Ben kişisel olarak onun Espanyol'da kalma ihtimalinin çok az olduğunu düşünüyorum. Burada 30 maç oynaması lazım. Burada kalma olasılığı zayıf. İspanya'dan herhangi bir talibi yok."

Fenerbahçe'nin Naldo'yu alacağını düşündüğünü belirten Molero bu transferin bedelsiz bir şekilde gerçekleşebileceğini söyledi ve ekledi:

"Bence Naldo bu koşullarda Fenerbahçe'ye transfer olur. Fenerbahçe onu serbest bir oyuncu olarak alabilir. Fenerbahçe'den gelebilecek iyi bir teklif onu ikna edebilir. Naldo'nun Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğunu doğrulattık."

"Naldo hava toplarında çok etkili ve pozisyon bilgisi yüksek. Dinamik bir savunma oyuncusu. Alanı kontrol etme özelliğine sahip bir isim." (Ajansspor)