Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı!
Yeni sezon hazırlıkları için Topuk Yaylası'nda toplanan Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira ile hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe'nin deneyimli sağ beki Gökhan Gönül, ilk olarak İstanbul'da başlayan hazırlıklarda yer almamıştı. Topuk Yaylası'nda başlayan hazırlıklarda da yer almayan Gökhan Gönül ile yollar ayrılıyor.
Uzun süren teknik direktör arayışlarını Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek sona erdiren Fenerbahçe , Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına yeni hocasıyla başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirlenmeden önce transfer edilen Steven Caulker ve Serdar Dursun da idmanlarda yer aldı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye tekrar dönen ve sarı-lacivertlilerde 2020-2021 sezonu boyunca 22 maça çıktı ve 2 gol, 2 asislte oynadı. 1 Temmuz 2021'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sona erdi.
Serbest oyuncu konumuna düşen Gökhan Gönül'ün yeni sezon hazırlıklarına alınmaması, yolların ayrılacağını gösterdi. 36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün bonservisi elinde ve transfer tekliflerine açık.
Sabah