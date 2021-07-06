Uzun süren teknik direktör arayışlarını Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek sona erdiren Fenerbahçe , Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına yeni hocasıyla başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirlenmeden önce transfer edilen Steven Caulker ve Serdar Dursun da idmanlarda yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye tekrar dönen ve sarı-lacivertlilerde 2020-2021 sezonu boyunca 22 maça çıktı ve 2 gol, 2 asislte oynadı. 1 Temmuz 2021'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

Serbest oyuncu konumuna düşen Gökhan Gönül'ün yeni sezon hazırlıklarına alınmaması, yolların ayrılacağını gösterdi. 36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün bonservisi elinde ve transfer tekliflerine açık.

Sabah







